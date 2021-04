For første gang i 49 år: By får igen sin egen politistation

Hos slagter Popp bliver nyheden om, at der igen kommer en politistation til byen også godt modtaget.



- Alt med synlig politi kan kun være bedre. Jeg ser da nogle gange de der knallerter, der kommer drønende forbi med noget mere end 30 kilometer i timen, lyder det fra slagtermester Bjarne Kastrup.

Tryghed og respons

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at det er analyser af kriminalitetsudviklingen og muligheden for hurtig og kvalificeret respons, der har været afgørende for at placere den nye nærpolitistation i Toftlund.

Her skal der være en bemanding på fem betjente, og åbningstiden bliver 15 timer om ugen.

Personalet skal klare mindre sager og følge op med tryghedssamtaler med borgere og bekymringssamtaler med børn og unge i området.

Hvor den nye nærpolitistation i Toftlund skal placeres, er endnu ikke afgjort.

Men det bliver formentlig ikke i de gamle bygninger, fra dengang Toftlund var en stor administrationsby.