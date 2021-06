Forbud mod roundup på vej mod kommunerne

En ny rapport viser, at der stadig sprøjtes med store mængder glyphosat (roundup) på offentlige arealer. Nu vil regeringen forbyde, at der bliver brugt sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt på en række offentlige og private arealer for at beskytte grundvandet.

- Det er helt unikt, at vi kan åbne for vandhanen i Danmark og drikke vandet direkte fra hanen. Sådan skal det også være for vores kommende generationer. Socialdemokratiet lovede før valget et sprøjteforbud på offentlige arealer, og det leverer vi på nu. Til gavn for danskerne og naturen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Tønder Kommune er arealmæssigt landets femtestørste, og et forbud mod at bruge glyphosat vil betyde øgede udgifter til ukrudtsbekæmpning.