Fire på stribe i Tønder: Endnu en Venstre-politiker smækker med døren

Venstre i Tønder Kommune mister endnu en profil. Byrådsmedlem Anita Uggerholt Eriksen meddeler nu, at hun ikke stiller op for partiet ved næste års kommunalvalg.

I løbet af de seneste to måneder har hele fire byrådsmedlemmer vendt Venstre ryggen. Alle fire reagerer på opstillingen af erhvervsmanden Martin Iversen som ny borgmesterkandidat.

Jeg er træt af den ballade, der bliver ved at være i partiet. Anita Uggerholt Eriksen, byrådsmedlem i Tønder, valgt for Venstre.

- Jeg stiller ikke op for Venstre i 2021, for jeg er træt af den ballade, der bliver ved at være i partiet. Balladen er ødelæggende for det politiske arbejde. Samtidig har Venstres organisatoriske formand meldt ud, at der skal være ensretning i partiet, og det vil jeg ikke acceptere, siger Anita Uggerholt Eriksen til TV SYD.

Åben splid

Spliden i Venstre foregår i fuld offentlighed i læserbreve og i opslag på sociale medier.

- Gennem måneder har Venstre trukket al positiv energi ud af kommunen, hindret udvikling og til gengæld sikret et dårligt politisk samarbejde. Venstre i Tønder Kommune styres nu af en håndfuld midaldrende mænd, som våger over digitale indlæg, og jagter dem, der ikke deler deres synspunkter, siger Anita Uggerholt Eriksen.

Du vil ikke stille op for Venstre, men overvejer du så at stille op for et andet parti eller liste i stedet?

Jeg kan kun sige, at jeg ikke er færdig med politik, siger Anita Uggerholt Eriksen, som fik 298 personlige stemmer ved valget i 2017.

Borgmester: Venstre er i opløsning

I juni vandt Martin Iversen snævert foran den siddende borgmester Henrik Frandsen en afstemning om at blive Venstres borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2021. Siden har partiets tre udvalgsformænd Irene Holk Lund, René Andersen og Bo Jessen meldt ud, at de ikke stiller op for Venstre igen.

Læs også Udvalgsformand har fået nok: Venstre er ved at udvikle sig til et Trump-agtigt parti

Henrik Frandsen er ikke overrasket over udviklingen.

Det er udtryk for, at Venstre er et parti i dyb opløsning. Henrik Frandsen (V), borgmester i Tønder.

- Med Anitas melding mister Venstre en virkelig dygtig byrådspolitiker, som ikke kan se sig selv i Venstre. Det er beklageligt for Venstre, og det er et udtryk for, at Venstre er et parti i dyb opløsning, siger Henrik Frandsen til TV SYD.

Også partiets hidtidige folketingskandidat i kredsen, Philip Tietje, har trukket sig på grund af uroen.

Giver ikke op

Borgmesteren har afvist at invitere Martin Iversen med til Venstres gruppemøder, og han har meldt klart ud, at han ikke vil støtte Iversen som borgmester.

Derfor har der været rygter om, at Henrik Frandsen laver sin egen borgerliste, og det har han hverken bekræftet eller afvist.

- Jeg kan kun sige, at jeg stiller op til næste valg, og jeg går efter stadig at være en central del af det politiske arbejde i Tønder. Nærmere kan jeg ikke komme det, siger Henrik Frandsen, som var topscorer med 2647 personlige stemmer i 2017.