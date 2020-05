Det var et mistænkeligt køretøj, der fik politiet til at kontrollere, hvad to mænd på henholdsvis 30 og 40 år kørte rundt med nær Grænseovergang Møllehus ved Tønder natten til fredag den 22. maj.

Her fandt de i køretøjets varerum 295 kilo vandpibetobak, der ikke var blevet anmeldt eller betalt afgifter på, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Derfor kan den 30-årige dansker og 40-årige svensker nu se frem til en regning på 500.000 kroner i forbindelse med sagen.