Fragtproblemer presser virksomheder lige op til højtiden

På et stort lager i Tønder går Henning Amtkjær Tygesen rundt langs hylderne med træpaller og kan konstatere, at der er meget mere tomt, end han bryder sig om på denne tid af året.

Han er direktør i virksomheden Det Gamle Apotek, der importerer julepynt og andet brugskunst, størstedelen af det fra Asien. Nogle af varerne sælger virksomheden selv i butikkerne i Tønder og København, andet sælges videre til forhandlere landet over.

Når der er tomt, skyldes det, at varerne ikke kan nå frem. Årsagerne er flere: Coronanedlukninger af fabrikker, mangel på containere og kø i havne verden over.

Normalt begynder containerne med varer at ankomme til Tøndervirksomheden i august. Men indtil videre har virksomheden blot modtaget fem-10 procent af godset, og det får konsekvenserne, eksempelvis for en højtid som Halloween, der er den 31. oktober.

- Cirka 50 procent af vores halloweenvarer kommer efter halloween. For os betyder det, at varerne skal overvintre til næste år, og for vores kunder betyder det, at de ikke har det salg, som de har forventet, siger Henning Amtkjær Tygesen.

Prisstigninger på vej

Hos Dansk Industri vurderer underdirektør Peter Thagesen, der har ansvar for global handel, at forsinkelsen kan stå på et længere stykke tid.

- Det kan komme til at vare et godt stykke ind i det nye år. Vi her i Danmark glemmer lidt, at vi som et af få lande i verden har åbnet op igen efter corona. Mange af de virksomheder i østen, vi taler med, er stadig nede på en brøkdel af, hvad de plejer, siger han.

Situationen får også konsekvenser til jul: Henning Amtkjær Tygesen forventer, at 10 procent at julevarerne ikke når frem. De resterende 90 procent når at ankomme - men lige i sidste øjeblik.

- Specielt julekuglerne kommer meget sent i år; i slutningen af november, og det er jo lige sidste udkald.