Fredet kro får tilskud fra staten

Therese Thøgersen, som er ejer af bygningerne, der stammer fra år 1160, kommer dog ikke til at få hele renoveringen betalt af staten. I et brev til TV SYD skriver Slots- og Kulturstyrelsen, der står for udbetalingen:

"Slots- og Kulturstyrelsen er i dialog med ejeren af Højkro og ejers rådgivende arkitekt om en genopretningsplan for bygningen. Styrelsen har tilbudt ejer at afholde udgiften til en genopretningsplan for Højkro, som en del af styrelsens projekt om sikring af nødlidende bygninger."



Dog må Therese Thøgersen vente på pengene lidt endnu, for genopretningsplanen ligger ikke klar før sommerferien, da parterne afventer et tilbud fra ejerens arkitekt.

Selvom Slots- og Kulturstyrelsen blandt andet kommer til at stå for udgifterne til de fredede bygningers konstruktioner og indvendige overflader, skal kroejeren betale for resten af renoveringen, der omfatter tag, vand, varme og så videre.

- Vi er i kontakt med diverse fonde. Vi må se hvad tiden bringer, og vi investerer i kroen, hvis vi kan se en fornuftig drift, siger restauratør Therese Thøgersen i sit skriftlige svar.

Ifølge Therese kommer der til at ske noget med kroens bygninger i 2024 og 2025.