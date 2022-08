Fremtidens dronepiloter kommer fra Højer

- Der bliver flere og flere opgaver for droneførere. Det handler om videodokumentation, inspektion, kortlægning og lignende, hvor dronerne erstatter helikoptere. Men de kan også erstatte andre ting. Der er jo ikke nogen grund til at sætte et stillads op for at inspicere en bygning, når man kan gøre det lynhurtigt med en drone.



Men hensyn til podernes fremtid er han fortrøstningsfuld.

- Nogle af dem vil komme til at arbejde som dronepiloter, men for de fleste vil det være et supplement til deres øvrige færdigheder, fortæller Kurt Weiland.

Dronehold som pilotprojekt

Faktisk begyndte droneholdet allerede i forrige skoleår som forsøg med fem særligt udvalgte elever for at finde ud af, hvordan og hvorledes undervisningen skulle fungere.