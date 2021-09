Frivillige blev hædret i stor stil

Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september og er hele Danmarks festdag for frivillighed.

På Frivillig Fredag fejres frivilligheden, og de frivillige, der hver eneste dag gør en forskel for deres sag, deres medmennesker eller deres lokalområde, bliver hyldet.

Stort set alle kommuner hyldede fredag de frivillige.

I Tønder Kommune var omkring 200 frivillige samlet til fest i Højerhallen.

-De frivillige yder en stor og uvurderlig indsats. Uden frivillige ville der være mange aktiviteter og opgaver, som vi ikke kunne gennemføre, siger borgmester Henrik Frandsen, (Tønder Listen).

Frivillig Fredag opstod i 2011, som en del af det Europæiske Frivilligår, hvor daværende socialminister Benedikte Kiær, (K), udråbte den sidste fredag i september til Frivillig Fredag. Formålet med Frivillig Fredag er at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden.



I Tønder Kommune kårer man årets forening på Frivillig Fredag. I år faldt valget på foreningen Sinds lokalafdeling i Kommunen.

- Foreningen tager og støtter initiativer til fordel for sindslidende med henblik på trivsel, forebyggelse og helbredelse, lyder det i indstillingen.

Anne Hvidberg Jørgensen er lokalfomand for Sind og glad for anerkendelsen:

- Det er et skulderklap til alle vores frivillige, som vi er glade for. De har for eksempel været med til at holde vores hus og cafe på Østergade i Tønder åben i hele corona-perioden, hvad der er stor brug for, siger Anne Hvidberg Jørgensen.

Med titlen som året forening følger 10.000 kroner, som Anne Hvidberg Jørgensen har en ide om skal brugers til en juleudflugt for medlemmerne.