Frivillige bruger dage på byens nye center: - Det er nemt at finde hjælp her

Derfor skal al inventar ryddes, og her har 40 frivillige valgt at bruge sidste weekend samt den kommende på at gøre byens hal klar.

Fra marts begynder byggeriet af et 5.000 kvadratmeter splinternyt Toftlund Sport & Fritidscenter. Blot én enkelt hal fra det eksisterende byggeri får lov at overleve, når nedrivning begynder i januar.

For 70-årige Laif Slothuus er det naturligt at bidrage. Han har i over 40 år dyrket idræt i og omkring det eksisterende center. At der nu er udsigt til et nyt og moderne center motiverer ham til at hjælpe.

Selvom arbejdet kan lyde hårdt og der er mange ting at se til i julemåneden, så overrasker det ikke, at mange stiller sine timer og kræfter til rådighed.

- Man har i Toftlund lavet en udviklingsplan, der skulle fastlægge, hvilke projekter der skulle til for at sikre, at Toftlund står et godt sted i fremtiden. Her var centret i top over, hvad borgerne ønskede skulle forbedres, fortæller vicekommunaldirektør i Tønder Kommune, Keld Hansen.

At Toftlund har udsigt til et nyt idrætscenter, hvilket har været et samtalepunkt i op mod otte år, er blevet en realitet, fordi byen har udvist stor interesse for netop centret.

- Jeg tænker også det spiller ind, når kommunalbestyrelsen træffer beslutninger. At de kan mærke, at fællesskabet driver tingene og at der er et lokalt engagement, fortæller Keld Hansen.

Vicekommunaldirektøren glæder sig over det store frivillige engagement og mener, at det faktisk kan blive en fordel politisk i fremtiden.

Dertil fremhæver Keld Hansen, at det, at centret bliver fuldt handicapvenligt, altså niveaufrit og med gode adgangsmuligheder for handicappede betyder, at centret bliver et knudepunkt for alle i området.

Stadig stort arbejde i vente

I det nuværende center har man valgt at lukke ned allerede den 14. december fremfor 1. januar, da arbejdsbyrden er stor. Men opbakningen gør, at Jan Fogh tror på, at de når i mål.

- Vi mangler stadig en del, men vi skal nok nå det. Med så mange frivillige tager det mindre tid. Det er uvurderlig hjælp, fortæller Jan Fogh.

I samme ombæring understreger han også, at det hele langt fra er hårdt arbejde; faktisk tværtimod.

- Det er jo en afslappende dag, hvor vi har det sjovt samtidig med vi knokler. Folk hjælper med det de er bedst til og så meget de kan. Det giver et fantastisk sammenhold, lyder det fra Fogh.