I år står der, udover samaritter og en læge, to behandlersygeplejerske klar til at hjælpe gæster med skader store som små.

- Vi er glade for, at vi kan bruge vores profession til at hjælpe her på festivalen, siger Louise Otte, frivillig behandlersygeplejerske på Tønder Festival.

Sygeplejerskerne håber på, at deres frivillige tilstedeværelse på Tønder Festival kan aflaste deres kollegaer på skadestuerne i området.