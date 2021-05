Fugle og høns må igen lukkes ud i det fri: Fjerkræformand opfordrer til forsigtighed

Rammes en besætning af en såkaldt højpatogen fugleinfluenza, lukker eksporten af dansk fjerkræ i mindst tre måneder. Det koster på bundlinjen hos både avlere og følgeerhverv. Skøn fra branchen har tidligere lydt på et tab på 100 millioner kroner – alene ved et enkelt udbrud.

Fødevarestyrelsen ophæver reglerne om indelukning, overdækning og forbud mod udstillinger og lignende, fordi styrelsen vurderer, at risikoen for fugleinfluenzasmitte fra bl.a. vilde fugle til fjerkræ i fangenskab nu igen er lav. Den lave risiko afspejles bl.a. i, at der ikke har været smitte i fjerkræbesætninger siden 21. april. Forekomsten af døde, vilde fugle med fugleinfluenza, er ligeledes faldet til et lavt niveau.

Smitten er stadig derude

Martin Hjort Jensen, formand for Landbrug & Fødevarer Fjerkræ, opdrætter kyllinger i Bredal ved Vejle. Han glæder sig over, at de økologiske og frilandsproducenter, som i rigtig lang tid har holdt deres dyr inde, nu kan få deres dyr ud.

Fugleinfluenzaen er dog stadig en trussel for erhvervet.

- Smitten er stadig derude, og vi skal stadig passe på vores dyr, og jeg kan kun opfordre til forsigtighed, siger Martin Hjort Jensen.

Fødevarestyrelsen hævede tilbage i begyndelsen af november trusselsniveauet for fugleinfluenza fra lav til høj, og påbød fjerkræavlerne ovennævnte restriktioner. Trods krav om bl.a. indelukning bredte fugleinfluenzaen sig efterfølgende til i alt 15 besætninger, og mere end 150.000 stykker fjerkræ blev aflivet.

Selv om høns og andet fjerkræ nu igen må komme ud, må fjerkræ fortsat ikke fodres i det fri, da vilde fugle tiltrækkes af foderpladserne og stadig kan bære smitten med sig.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere fortsat, at alle, der har med fjerkræ at gøre, forsøger at undgå at bringe smitte med ind til deres dyr, bl.a. ved at skifte fodtøj, inden de går ind til dyrene.

Fødevarestyrelsen overvåger stadig situationen nøje.