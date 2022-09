​40 gæs og høns i en husholdning tæt lige syd for den dansk-tyske grænse er ramt af fugleinfluenza. Fuglene er aflivet for at mindske risikoen for smittespredning, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen har nu oprettet en 10 kilometer overvågningszone på den danske side af grænsen, fra Rudbøl og i en smal bræmme ud mod vestkysten syd for Rømø. Myndighederne forventer at kunne ophæve restriktionerne i midten af oktober.

​