Fugleinfluenzaen er nået til Sønderjylland

Fjerkræavlere skal holde deres besætning inde under tag eller net. Det gælder dog kun hønsegårde over 40 kvadratmeter. De præcise regler finder du på Fødevareministeriets hjemmeside.

- Vi kommer til at lave flere kontroller hos avlerne. Det er meget vigtigt, at besætningerne ikke bliver smittet, da det kan betyde, at nogle lande måske vil lukke for vores ekport af fjerkræprodukter, siger veterinærchef Birgit Henriksen fra VeterinærØst.

Danmark har blandt andet vigtig eksport af salmonellafrie produkter.

Borgerne kan hjælpe

Myndighederne vil gerne have hjælp fra borgerne til at finde døde fugle.

- For os er det interessant, hvilke trækruter der er skyld i, at fugleinfluenzaen spreder sig. Vi har især en vestlig og en østlig trækrute, forklarer veterinærchefen.

Der er udviklet en app, hvor borgere kan tage billeder og indberette fund af døde fugle.

Avlerne skal passe særligt på

Når fjerkræavlerne skal ind til deres besætning, er det vigtigt, at de skifter sko og tøj. Det gælder eksempelvis også, hvis man har gået en tur i naturen.

- Det er også vigtigt, at man ikke besøger flere besætninger i det samme tøj, for mennesker kan på den måde overføre smitte fra én flok til en anden, siger veterinærchef Birgit Henriksen fra VeterinærØst.

Fugleinfluenza af typen H5 en særdeles alvorlig smitsom sygdom, der er kendetegnet ved en generaliseret infektion af det inficerede fjerkræ og kan medføre en meget høj flokdødelighed.

Virussen H5N8 rammer ikke mennesker.