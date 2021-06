Fyldte fængsler laver depoter og telefonrum om til celler

Tillidsrepræsentant i Renbæk Fængsel i Tønder Kommune Bjarke Knudsen siger, at opholdsrummene i tre bygninger er sløjfet til fordel for 18 nye fængselspladser. I opholdsrummene plejede de indsatte at spille bordtennis og dart. Også de ansattes omklædningsrum er lavet om til celler.



- Eksperter fra Kriminalforsorgen har været rundt og har besluttet det. Det er ikke noget, vi er blevet hørt i. Alle steder, hvor det har været muligt, har man gjort det uden skelen til, hvad det er, der bliver fjernet.

- De indsatte har færre aktiviteter at bruge tiden på. Jeg synes, vi oplever en stigning i narkorelaterede ting, fordi de ikke har noget fornuftigt at give sig til. Når man taler med dem, siger de, at de keder sig sådan, at tiden går hurtigere, når de ryger noget hash, siger Bjarke Knudsen.