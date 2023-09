Gård i brand koster svin livet

Det oplyser vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Han fortæller, at branden er under kontrol. Det betyder, at den ikke breder sig. Men branden er ikke slukket endnu. Vagtchefen kan ikke sige, hvor længe slukningsarbejdet vil stå på.

Flammerne har dog fået så godt fat i staldbygningen, at taget er styrtet sammen. Nogle svin har fået røgskade og skal aflives, mens andre er omkommet i branden.

Vagtchefen bekræfter dog, at der ikke er nogen personer, der er kommet til skade.

Branden blev meldt til politiet klokken 17:17, og politiet kender endnu ikke årsagen til den.