Generatorer for 2 millioner på vej til Ukraine

Derfor er Rotary Danmark og Brian Rostgaard Andersen også glade for, at de kan sende generatorer til Ukraine, til en værdi af cirka 2 millioner danske kroner.

- Jeg synes jo, at vi alle i den vestlige verden har en opgave i at støtte og hjælpe Ukraine i den frygtelige situation de står i, siger Brian Rostgaard Andersen.

Til daglig er han landmand, og så sælger og importerer han generatorer til dansk landbrug og dansk industri.

Derfor blev han kontaktet af Rotary Danmark, der ville høre, om han havde mulighed for at hjælpe - en forespørgsel han i første omgang måtte afslå.

- Jeg havde ikke noget at sælge, for alt jeg havde, det havde jeg solgt, siger han.

De kunder, der har købt generatorerne ved Brian, besluttede dog, at det var mere vigtigt, at de kom til Ukraine, end at de selv havde dem på nødlager.

Og dermed kører generatorerne fra Tønder til Kyiv lørdag.