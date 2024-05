Gøglerfestival satte prisen ned til vådt jubilæum

Derudover var der blevet plads til større bands, end der tidligere har spillet. Det gjaldt blandt andet tyske Italobrothers, som for mere end ti år siden hittede med nummeret 'Stamp on the Ground', der har 161 millioner afspilninger på Youtube.

Festivalen har fået økonomisk støtte af kommunen, men selvom Tønder Kommune har skulle sparre på socialområdet, så står Gøgl og Musik fortsat 30 år senere.

- Det er rigtig fedt, at politikerne er med på, at vi skal have den her festival. Det er lækkert, at ikke alt skal spares væk. Socialområdet er ellers et sted, hvor der er blevet sparet, men jeg må sige, at kommunen virkelig har gjort en indsats for, at vi kan fortsætte med den her festival, siger Marianne Styrk.