Hun kan dog have søgt kørelejlighed for at forlade grænseområdet og køre sydpå, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse

Politiet søger efter Ida Maria, da de er bekymrede for hende og gerne vil i kontakt med hende.

Hvis du har oplysninger om hende, så kan man kontakte politiets servicecenter på 1-1-4.