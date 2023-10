Havskum fyldt med PFAS viser ny undersøgelse

Det er Miljøstyrelsen, der har undersøgt badevand, havskum og soppesøer på 11 steder langs vestkysten. I Syd- og Sønderjylland er det sket på Rømø og i Ho Bugt.

Grænseværdien for PFAS er 40ng/l eller nanogram per liter. I havskum på Rømø blev der målt 250.000 ng/l og i Ho Bugt 100.000 ng/l.

Også i soppesøer, der er de lavvande pytter, som tidevandet efterlader på stranden er der fundet PFAS på kanten af eller over grænseværdien.

Styrelsen for Patientsikkerheder råder til, at man undgår enhver kontakt med havskum. Til gengæld er indholdet af PFAS i badevandet langt under grænseværdien.