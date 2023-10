De viser, at havskummet indeholder høje niveauer af PFAS.

I løbet af august tog Miljøstyrelsen otte prøver af havskum, fem prøver fra soppesøer samt 11 fra badevand.

Det højeste niveau blev målt i havskum på Rømø. Her var der 250.000 nanogram per liter. Der er ikke fastsat en grænseværdi for indholdet i havskum, men i badevand er grænseværdien 40 nanogram per liter.