Hedebølgen rammer hårdt i Tønder - særligt børn og ældre skal hjælpes

De ældre er nemlig ikke altid i stand til at opfatte og reagere på temperaturstigninger, samtidig med at de ikke så let føler tørst.

På Plejecenter Lindevang i Løgumkloster tænker de ansatte derfor i alternativer, for at få de ældre til at drikke ekstra i varmen.

- Vi skåler med dem, og nogle har måske sodavand i deres eget køleskab, som vi hælder op af, og så sørger vi for hele tiden at have saftevand i køleskabet, fortæller Gitte Schack, gruppeleder på Plejecenter Lindevang.