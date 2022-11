Henrik Frandsen: - For tidligt at snakke om ministerpost

Hvis resultatet af Exitpoll holder stik, så tyder alt på, at Moderaterne får to mandater i Sydjyllands Storkreds, hvorfor Henrik Frandsen som spidskandidat er så godt som sikker på at komme ind.

Særligt glæder Henrik Frandsen sig over, at Moderaterne ifølge Exitpoll ligger sig solidt mellem de to traditionelle blokke, og dermed får en kommende statsminister svært ved at komme uden om partiet i en regeringsdannelse. Men en eventuel ministerpost, mener han, det er for tidligt at tale om.

- Først og fremmest, så skal resultatet holde. Dernæst skal jeg være sikker på at blive valgt ind. Og herefter skal Moderaterne med i en regering, så der er stadig mange ting, der skal gå op, og derfor er det alt for tidligt at tale om ministerposter, siger Henrik Frandsen.