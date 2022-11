Henrik Frandsen tog en dyb indånding i stemmeboksen

- Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er medlem af Tønder Listen, at jeg er medlem af kommunalbestyrelsen i Tønder, og at jeg også er til rådighed som borgmesterkandidat i 2025, hvis det er det, man ønsker, sagde han i august.

Og den tanke holdt han fast i på den store valgdag til Folketinget.

- Jeg synes, at Moderaternes politik passer perfekt til den måde, jeg har drevet politik i Tønder Kommune, siger Henrik Frandsen.

God, sober tone

Valgkampen har været i gang i fire uger, og Henrik Frandsen synes, det har været en god kamp.

- Vi har haft en rigtig god og sober tone, god stemning og højt humør. Vi er kommet omkring mange emner på landsplan, og jeg synes, vi har været gode til at holde os til de emner, siger han.

Da Henrik Frandsen havde afgivet sin stemme, kørte han hjem for at drikke en kop kaffe med sin kone. Derefter er planen at køre rundt i Tønder Kommune og hilse på kommunens valgtilforordnede.