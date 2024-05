Her løfter by i flok, så elever kan få splinterny skolegård

Der er en helt særlig emneuge i gang på skolen i det sydvestlige hjørne af Jylland.

Efter den gamle legeplads blev revet ned, er skolegården ikke den sjoveste at være i, når klokken ringer ud til frikvarter.

Skolen har derfor fået 900.000 kroner af kommunen til at bygge en ny legeplads, men skolen vil gerne have en endnu større og sjovere plads, så i denne uge kaster eleverne sig over kreative projekter, der kan sælges til den store sommerfest på torsdag.

- Eleverne skal være med i hele processen, det er jo trods alt deres legeplads, siger konstitueret filialleder, Sally Hansen.