Søndag den 6. august bliver idyllen i Soldaterskoven i Tønder afløst af et actionspækket special effects-show, når det historiske luftangreb på Zeppelin Luftskibsbasen bliver genskabt. Arrangementet vil give publikum en enestående – og sikker - mulighed for at opleve begivenheden fra første parket.

Arrangementet vil også byde på en række andre begivenheder med relation til 1. Verdenskrig. Det er desuden åbent for alle, og der er gratis adgang.