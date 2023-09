Eleverne skal eksempelvis i praktik i Børnegården Toftlund, Botilbuddet Æblevej og 2nd Hand Shoppen i Tønder.



Landet over har kommunerne problemer med at få rekrutteret pædagoger. Tønder Kommune går nu nye veje for at afhjælpe problemet.

Med praktikophold til elever i 8. klasse vil de vække interessen hos de unge for pædagogjobbet på et tidligt tidspunkt.

En undersøgelse fra de Danske Professionshøjskoler vurderer, at der i 2030 kommer til at mangle 1.400 pædagoger i Sydjylland.