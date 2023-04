Højer Pølser gjorde rent pølsebord ved international konkurrence

Charcuteri-virksomheden i Jyllands sydvestlige hjørne modtog således 11 guldmedaljer og én sølvmedalje ved den internationale fødevarekonkurrence.

Det skriver Højer Pølser på deres hjemmeside.

De 12 medaljer blev tildelt de 12 produkter, som Højer Pølser deltog med i år. Altså én medalje til hver deltagende grillpølse.



– Vi er super stolte over medaljerne som hæder af vores håndværk. I år fokuserede vi netop benhårdt på at være med helt fremme i feltet af grillpølser her op til grillsæsonen. Vi vandt desuden grillpølsernes champion-pokal som mest vindende i kategorien, siger slagtermester i Højer Pølser, Jan Müller, til hjemmesiden.