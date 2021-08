Højspændingsledning er faldet ned på vej i Løgumkloster

Uheldet skete, da en traktor under markarbejde ramte en mast.



- Da traktoren nåede enden af marken og skal vende, rammer ploven en højspændingsmast, siger vagtchef Erik Lindholt.

Anmeldelsen indløb klokken 15.14.

Ved 18.30-tiden oplyser politiet på Twitter, at højspændingsledninger forventes at være trukket på plads igen ved 19-tiden. Her vil strækningen blive genåbnet.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med sammenstødet, som politiet betragter som et uheld.