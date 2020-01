Hundredevis af fakler kaster fornyet lys på 35 meter høje elmaster

“Skal natur og fugle lade livet, og skal vi leve med 35 meter høje elmaster?"

Det spørgsmål stiller arrangørerne af aftenens fakkeltog mod den elmotorvej, der er planlagt over en strækning på 170 km fra Holstebro til den dansk-tyske grænse ved Tønder.

Klokken 19 søndag aften vil fem fakkeloptog i lige så mange byer i Tønder Kommune bevæge sig gennem gaderne for at protestere imod beslutningen om ikke at grave elledningerne ned i jorden på hele strækningen og tage projektet op til en ny vurdering, for at gøre det mere natur-, dyre- og menneskevenligt end de store master.

Det konservative medlem af byrådet i Tønder, Anette Abildgaard Larsen, har taget initiativet til fakkeltoget, som hun kalder upolitisk.

- Jeg tror, at Tønder Kommunes borgere har set sig nødsaget til at acceptere, at elmasterne nu kommer. Det er drønærgerligt, for jeg ved, at vi er mange, der er uenige i beslutningen. Jeg håber, at vi i fællesskab kan stille krav om en alternativ løsning – med fuld kabellægning. Derfor har jeg taget initiativ til et upolitisk fakkeltog, som skal synliggøre vores protest – langt ud over kommunens grænser, siger hun til TV SYD.

Energinet opfordrer til dialog

Energinet står for at etablere linjeføringen ned gennem Jylland. Direktør i Energinet Eltransmission, Henrik Riis, udtaler:

- Jeg forstår godt, at nogle synes, det er urimeligt og uretfærdigt, at den sønderjyske natur skal huse master og ledninger, for at borgere og virksomheder i hele Danmark og i vores nabolande kan få sikker og klimavenlig strøm. Og jeg har respekt for, at man som borger gør, hvad man kan, for at holde sit lokalområde fri for teknisk udstyr, der ikke direkte gavner deres lokalområde, siger han i en pressemeddelelse forud for fakkeloptoget.

På første del af strækningen - fra Idomlund til Endrup - ændrede Energinet tidligere på dele af ruten på baggrund af borgernes forslag og ønsker.

- I slutningen af januar melder vi strækningen fra Endrup til grænsen ud, og også her justerer vi, hvor vi kan, og hvor det ikke betyder, at andre får store ulemper. Når vi melder strækningen ud, beder vi igen de berørte borgere om at kontakte os, udtaler Henrik Riis.

Fem byer med fakkeltog

Der vil være fakkeltog i Tønder, Løgumkloster, Bredebro, Toftlund og Skærbæk. I alle byer begynder optoget kl. 19.00, og der er planlagt en rute i hver by på ca. 2,5 km.

Man kan orientere sig om arrangementet på facebookgruppen “Nej til elmaster i Tønder Kommune”.

Lokale virksomheder har sponsoreret i alt 500 fakler til arrangementet, og de er de seneste dage fordelt på de fem byer.