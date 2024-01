Hundredvis af naboer protesterer mod PFAS-anlæg

Markerne omkring Agerskov er nu engang, som marker er flest. Ikke synderligt bemærkelsesværdige. Og dog. For en enkelt mark cirka en kilometer nordøst for byen danner lige nu rammen for en stigende bekymring for byens borgere.

For lige her ligger Marius Pedersens biokompostanlæg. Det er et anlæg, hvor der bliver afleveret tusindvis tons slam hvert år, der bliver blandet med organisk materiale, og senere bliver spredt på landmænds marker.