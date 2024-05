Hvad har Tennessee til fælles med Løgumkloster? Svaret er Grundtvig

I disse dage besøger udvekslingselever fra en højskolen Highlander i USA Løgumkloster Højskole, hvor der er workshops og samtaler.

De to højskoler er både forskellige, og alligevel deler de utroligt meget. Og det er netop forståelse for forskellighed, der er temaet for både Highlander og for besøget i Sønderjylland.

Det, der især binder Highlander sammen med højskolerne i Danmark er teologen og filosoffen N.F.S. Grundtvig, hvis tanker har vist sig at være eviggyldige.

Selvom hans idé om højskole har 180 år på bagen, så har den vist sig langtidsholdbar - både i tid og rum.

For hans idéer om at oplyse og danne menigmand til livet nåede også til USA. I 1930'erne blev Highlander Folk School nemlig grundlagt med Grundtvigs tankesæt som udgangspunkt.



- USA havde brug for højskoler af den samme grund som Danmark. Alle fortjener demokratisk uddannelse og muligheder for både at gøre deres egne liv bedre men også for at bygge opbygge det fælles bedste og demokrati sammen, siger Ash-Lee Henderson, forstander for Highlander.