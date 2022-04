Hvem laver Danmarks bedste brødtort?

Gang i komfuret

Traditionen med kaffebordet går tilbage til 1800-tallet og udbredelsen af komfuret, som gav mulighed for at styre bageprocessen meget mere præcis. Samtidig kom der er en række nye opskrifter og i kombination med en rigelig adgang til æg, smør og mel på landet, skabte det grundlaget for kaffeborde – ikke kun i Sønderjylland, men overalt i Danmark.

- Ud over den teknologiske udvikling, så var det især i Sønderjylland afgørende, at mændene samledes til politiske møder i forsamlingshusene. Tyskerne havde udstedt alkoholforbud og så manglede mændene noget at mødes om. Det blev så kaffe og kage i stedet for, forklarer Anne Marie Ludvigsen museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.

Ikke kun i Sønderjylland

I resten af landet blev der også arrangeret kaffeborde på det tidspunkt, men de fik ikke samme opmærksomhed og er siden gået af mode, lyder det fra museumsinspektøren.

- Der blev holdt en del politiske møder i det sønderjyske med gæster fra Danmark. Og de kom hjem og fortalte om overdådige kaffeborde, og det var med til at skabe myten om netop det sønderjyske kaffebord. Men de fandtes oprindeligt overalt på landet, fortæller Anne Marie Ludvigsen.