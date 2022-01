Hver dag får en kvinde konstateret livmoderhalskræft: En af dem var Betina Hansen

Et valg og konsekvenserne

Efter en kemobehandling blev Betina Hansen erklæret rask, men efter kort tid viste en undersøgelse, at der stadig var kræftceller i livmoderhalsen. På det tidspunkt fik Bettina Hansen et valg.

- Jeg fik et valg imellem at leve med en pose eller få en livsforlængende kemobehandling, men hvor jeg ikke kunne regne med at blive 40 år gammel.

- Så vælger man den, hvor man er sikker på, at man får det bedst mulige ud af, siger hun.

Bettina Hansen har i 2022 et normalt og velfungerende liv. Der er dog stadigvæk nogle ting, som Betina Hansen drømmer om, men som stomiposen sætter en stopper for.

- Jeg har bare en pose på maven. Det skal man lære at leve med. Jeg ville gerne have en fedmeoperation, men det kan jeg ikke få nu, fordi det ville komme for tæt på min stomi, siger hun.