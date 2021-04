Hvornår bliver Clara fri for lås til sit hjemland?

Forstående politiker kalder det en nødvendighed

Jesper Petersen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet, forstår godt, hvis Clara Christensen finder grænselukningen "indgribende" og "irriterende":

- Det er desværre nødvendigt for at holde styr på, at vi har smitten under kontrol i Danmark, og at vi kan gå frem efter den plan, vi har. Og måske også fremrykke nogen elementer hvis vi passer godt på, hvad der kommer til os udefra, siger folketingsmedlemmet.

- Hvis man åbner for flere grænseovergange, kræver det også en større kapacitet til at kontrollere, lyder det.

Clara Christensens erfaring er dog, at det kun er personer med ærinder, der kommer til den lille by:

- Der kommer ikke lige pludseligt vildt mange mennesker herover, fordi man åbner grænsen. Der kommer landbruget, dem der har relation til hinanden, og dem der skal arbejde, mener hun.