I dag kommer hun: Besøg af dronningen betyder meget for kongetro område

Hvis man skal finde et eksempel fra nyere tid, så var prins Christian eksempelvis med ved den forsinkede fejring af genforeningen sidste år. Det betyder ifølge kongehuseksperten rigtig meget for sønderjyderne, når de yngre medlemmer af kongefamilien også besøger egnen.



- Prins Christian deltager ikke i så meget, så man må regne med, at mange i Sønderjylland var ekstra glade for, at de prioriterede det, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Kor synger på tysk

Under dronningens besøg skal hun blandt andet forbi Marsktårnet ved Skærbæk. Her vil et kor bestående af elever fra Skærbæk skole blandt andet synge for hende på tysk. I Tønder Kommune bliver børn undervist i tysk allerede fra 0. klasse.