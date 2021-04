I dag lukker 51-år gammel fabrik i Skærbæk: 133 af 135 medarbejdere er videre

Fabrikslokalerne er sat til salg og tilbage står 135 medarbejdere.

- Det er jo en trist dag, for det har været en af de virkelig gode solide arbejdspladser og store arbejdspladser gennem mange år. Men jeg glæder mig da også over at næsten alle har fået nyt job og er kommet godt videre, selvom det ikke overskygger, at det er et stort tab for kommunen, vil jeg gerne lige sige, udtaler borgmester, Henrik Frandsen (V).

133 medarbejdere har nemlig fundet job eller gået på pension, og det skyldes en indsats, der har været helt særlig. Ledelsen, jobcenter, konsulentfirmaer og medarbejderne har hjulpet hinanden videre, lyder det fra den nu tidligere tillidsrepræsentant, Ole Kær, der nåede at være knap 29 år på fabrikken.

Han fortæller for eksempel, at der har været afholdt åbent hus for virksomheder, der kunne komme og tale med medarbejderne, og en bus af medarbejdere har været sendt til en virksomhed for at se, om det kunne være noget for dem.



- Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan sige, at de ikke fik den hjælp de havde brug for. Så den mønstervirksomhed vi er lært op i, og de værdier vi har levet efter de sidste mange år, dem har ledelsen levet op til, siger han, men hæfter sig ved, at man skal have respekt for dem, der endnu ikke er kommet videre i nye jobs, siger Ole Kær.