I dag samler de penge ind, og det er der en særlig grund til

Tusindvis af danskere er i dag ude for at stemme dørklokker for at samle ind til Børns Vilkår, der blandt andet driver Børnetelefonen, som tilbyder gratis telefonrådgivning til børn og unge.

Blandt dem er Birgit Ottilie Madsen fra Tønder og hendes søn Mads Emil på 14 år. De har i dag været ude for at samle penge ind sammen med Mads Emils kammerat Wilhelm.

Birgit Ottilie Madsen plejer at støtte Børns Vilkår med et månedligt beløb, men i år har hun og Mads Emil besluttet sig for også at gå ud med raslebøsserne.

- Jeg vil gerne gøre noget aktivt, siger Birgit Ottilie Madsen.

Folk har ind til videre taget godt imod dem.

- Folk synes, at vi er seje, fordi vi går rundt og samler ind, og de fleste vil også gerne donere, siger hun.

Birgit Ottilie Madsen mener, at det er tydeligt, at folk godt ved, at der bliver samlet ind i dag.

- Dem med børn og unge mennesker, de står nærmest klar, når vi kommer, siger hun.



Der er en god grund til, at at der er netop Børns Vilkår og Børnetelefonen, som Birgit Ottilie Madsen gerne vil støtte.

Hun fortæller, at et barn fra hendes omgangskreds har oplevet, at en voksen kontaktede barnet igennem sociale medier og forsøgte at afpresse barnet. Det endte med, at barnet ringede til Børnetelefonen og fik hjælp til at håndtere det.

- Det gjorde stort indtryk på mig, da jeg hørte det, siger Birgit Ottilie Madsen.

Derfor mener hun, at det er en vigtig sag.

- Det er vigtigt, at vi får samlet penge ind, så Børnetelefonen kan være åben døgnet rundt, siger hun.

Ud over den fysiske indsamling, så har de også en online indsamling. Birgit Ottilie Madsen og Mads Emil har således en personlig, digital indsamling igennem Børns Vilkår, hvor der er et billede af dem og en hilsen. Dem, der donerer igennem den online indsamling, kan også regne med at få en personlig takkebesked fra Birgit Ottilie Madsen og Mads Emil.

De håber på at indsamle 5-6.000 kroner. Ind til videre har de indsamlet omkring 3.000 kroner online, og så håber de på, at der er et par tusinde kroner i raslebøtten, når de er færdige.