Idrætsforening fejrer jubilæum med kamp mod oldboyslandsholdet

200 billetter blev solgt til kampen, der i alt varede 70 minutter.



Den tidligere landsholdsspiller, John Sivebæk, der spillede sin afskedskamp i dag, var at finde på banen. DBU havde i den anledning inviteret nogle af hans tidligere landsholdskammerater blandt andet Thomas Gravesen og Ole Kjær til Højer.

- Det er fantastisk at være med til at fejre sådan et 100-års jubilæum. Det har vi været med til rundt omkring i hele Danmark mange gange. De frivillige ledere, der er med til det her, fortjener også at blive fejret, siger John Sivebæk, der spillede sin kamp nummer 170.