Indbrud i Tønder: - Gerningsmand går fuldstændig amok

Magnús Magnússon var natten til søndag i København for at hente sin kone, der havde været på Island.



Ved 02-tiden om natten, mens Magnús var i København, fik parrets hjem i Tønder besøg af en indbrudstyv.

- Jeg kunne se på overvågningskameraet, at tyven opdagede kameraet med det samme, han kom ind, hvorefter han forsøgte at ødelægge det, siger Magnús Magnússon.

Inden indbrudstyven nåede så langt havde kameraet vendt sig rundt og filmet ham direkte i ansigtet.

Billederne fra overvågningskameraet har Magnús Magnússon efterfølgende givet til Syd- og Sønderjyllands Politi i håb om, at de kan hjælpe politiet med at finde og stoppe indbrudstyven fra at begå flere indbrud.