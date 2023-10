Ingen lettelse i Vadehavet efter nye områder er i spil til vindmølletestcenter

- Man skulle tro, at vores odds ville blive bedre, når der nu er to ekstra steder på tale til at huse et vindmølletestcenter, men sådan fungerer det bare ikke, siger Flemming Just, formand for Naturpark Vadehavet.

Indtil for få dage siden var der seks steder, der var udpeget til nærmere granskning for at se, om de var egnede til at huse et testcenter for kæmpevindmøller. Et af dem ligger i Tøndermarsken.

Nu har Plan og Landdistriktsstyrelsen lagt endnu to i posen, så der er otte i alt.