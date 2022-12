Ingen ministerbil til Frandsen - men han er ikke skuffet

Glad for at være gruppeformand

Men i stedet for at ærgre sig over at det ikke blev til en ministerpost, vil han meget hellere fokusere på, hvordan det er lykkedes Moderaterne at komme i en regering som helt nyt parti.

- Det er helt fantastisk at stå her på slotspladsen, hvor der netop er blevet præsenteret fem ministre for Moderaterne. Vi er et parti, der kun er et halvt år gammelt. Nu er vi med i en ny bred regering. Det er fantastisk.