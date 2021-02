Ingen vindmøller til Tønder Kommune i denne omgang

I timevis debatterede byrådet i Tønder Kommune torsdag aften om opsætning af nye vindmøller, men ingen af de stillede forslag blev vedtaget.

Der var i alt tre forskellige afstemninger i løbet af aftenen, men der var ikke flertal til nogle af projekterne. Det falder ikke i god jord hos Tønders borgmester.

- Jeg lidt ærgerlig over, at intet kunne vedtages. For det var netop ikke en afstemning for eller imod vindmølleparker, men om vi skulle arbejde videre med planlægningen og få projekterne sat i høring ved borgerne. Den chance forpassede, siger borgmester for Tønder Kommune, Henrik Frandsen, Tønderlisten.