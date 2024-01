Inger føler sig værdsat af de kongelige

Som royalist har Inger kørt landet tyndt for at få et glimt af regenten. Hun har vinket til hende adskillige gange fra slotspladsen ved Amalienborg og stået i forreste række, når dronningen sommer efter sommer har gæstet Gråsten. Selv vinslottet Chateau de Cayx i Sydfrankrig har Inger besøgt.



- Man bliver høj af sådanne oplevelser. Jeg er så glad for, at vi som almindelige borgere får lov til at se med. Det viser mig, at de kongelige værdsætter os, siger Inger Marie Brandt, som du lige nu kan møde på TV SYD Play, hvor hun fortæller, hvorfor hun i flere årtier har været fascineret af Dronning Margrethe.