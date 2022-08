Investor med familie sad fast i Marsk Tower - måtte hejses op

Tinglev Frivillige Brandvæsen har været på stedet for at hjælpe de nødstedte, og til TV SYD fortæller en af stedets andre investorer, Dan Hamann, hvad der er sket.

- Han tog turen op i Marsk Tower med elevatoren sammen med sin far og svigerfar. Og så er den stoppet undervejs derop.

Hejses op med bæresele

Dan Hamann fortæller, at elevatoren er en såkaldt platformslift, som er gået i stå lige før toppen.

- Han er selv en ung frisk fyr, så han kunne kravle det sidste stykke op. De to lidt ældre herrer skulle have hjælp, forklarer Dan Hamann, der selv lige er ankommet til stedet, da TV SYD fanger ham på telefonen.

Han fortæller, at brandvæsenet er blevet tilkaldt, fordi det var nødvendigt at hejse investorens far og svigerfar op fra platformen med en bæresele.