Jagt på børns læselyst foregår i Ballonskoven

Men Ballonskoven er ikke kun venlige og rare rammer. Børnebiblioteket skal de næste tre år stå for et helt specielt eksperiment. Eller rettere: Eksperimenter. Hvordan får man børn til at læse mere. I bøger vel at mærke. Og læse mindre på iPad'en eller mobiltelefonen?

Spørgsmålet er særdeles aktuelt, fordi skærmen med de hurtige beskeder, hurtige filmklip og hurtige småartikler i stadig højere grad overtager opmærksomheden fra den langsomme bog, der måske end ikke har et eneste billede.