Jeanetts mand fik fjernet sit sidste ønske fra gravstedet

Par har købt lukket købmand for at skabe liv - men nu er der stukket en kæp i hjulet

Parret Bernhard tror på Nymindegab, selvom den lille by har lidt under butikslukninger. Men de seneste nyheder ærgrer parret.

Det kommer nok ikke til at klinge lige så meget i kassen hos Local Food i Nymindegab, som René og Henriette Bernhard havde håbet. De åbnede i juni 2023 specialbutikken, hvor man kan købe specialiteter fra 45 forskellige lokale producenter, som ligger maksimalt 50 kilometer fra butikken. Ikke nok med det, så købte de i oktober 2024 byens gamle købmandsbutik i håb om at skabe mere liv for de mange turister og fastboende.

Local Foods holder til i den hvide bygning her. Den gamle købmand, som parret har købt, ligger i baggrunden til højre for tankstationen. Foto: Google Street View

Længe havde parret håbet, at kundekredsen kunne blive udvidet betragteligt, efter Varde Kommune havde ansøgt om at etablere et sommerhusområde øst for byen. Men kommunen har fået afslag af By-, Land- og Kirkeministeriet. Og det ærgrer René Bernhard, der er vokset op i byen og dermed har set, hvordan byen lige så stille er blevet afviklet. - Nymindegab er efterhånden blevet en by, man holder tilfældigt ind i. Vores mål er, at Nymindegab bliver en by, man kører til. Vi havde udvidet butikken alligevel, men udsigten til måske at få et nyt sommerhusområde var helt klart med til, at vi turde købe den gamle købmand, siger René Bernhard.

Han er dog optimistisk på byens vegne. - Fra jeg var barn til nu, har der været afvikling. Men der har været et generationsskifte, hvor der er en del nye tiltag på vej, som skal være med til at skabe liv igen, siger René Bernhard, der sammen med sin kone vandt Årets Turismeiværksætterpris 2023, der bliver uddelt af Destination Vesterhavet. Åben for ansøgninger, men fik afslag Varde Kommune er landets næststørste turismekommune målt på overnatninger, og derfor vil kommunen naturligt også gerne have endnu flere sommerhuse til at opfylde efterspørgslen. I 2024 gjorde By-, Land- og Kirkeministeriet det muligt at ansøge om etablerede sommerhusområder i de såkaldte kystnærhedszoner, som ellers skal holdes fri. Og det var dén mulighed, som Varde Kommune ville udnytte.

Jeg forstår det ikke. Det er jo bare en mark Ove Sidding Nielsen, jordejer

Området ved Nymindegab er også en kystnærhedszone, men kommunen har fået afslag, fordi det er et område med "særlige landskabsinteresser (...) i et bevaringsværdigt og større, sammenhængende landskab", som der står i afslaget. - Det er altid træls at få afslag, men der er ikke så meget mere at gøre ved det. Når man går ned og kigger på markerne, så synes vi ikke, at sommerhuse ville ødelægge det landskabelige præg, som vi alle ellers gerne vil bevare, siger Preben Friis-Hauge (V), der er formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Kystnærhedszonen Kommunal planlægning for kystnærhedszonen skal sikre, at zonen uden for udviklingsområder friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af en kystnær placering. Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet, dog med lokale variationer. Den dækker de dele af kysten, der ligger i sommerhusområder og i landzone, dvs. ikke områder, der er udlagt som byzone. Kilde: Plan- og landdistriktsstyrelsen Fold ud

Feriehusudlejerne vil også gerne have flere sommerhuse. I 2021 sagde Feriehusudlejernes Brancheforening, at der manglede op mod 10.000 feriehuse til udlejning i sommerferierne, og det budskab blev gentaget igen i 2022. - Det er vigtigt med nye sommerhusområder, for der er stor efterspørgsel. Det er en balancegang at passe på naturen, for det er også den, vi lever af herude. Jeg er imponeret over det mod, som René og Henriette fra Local Food har, for de løber en risiko. Der er ikke nogen, der investerer i erhverv med usikkerhed over hovedet, siger ny direktør for Visit Vesterhavet, Majken Graver.