Jens Rosendal elskede Ballum og var i sit hus ved Vadehavet til det sidste

Når Rasmus Skov Borring og Jens Rosendal snakkede, var det med mere end 300 kilometers afstand fra Ballum til København. Men det var som regel Sønderjylland, der blev drøftet, hvis geografi skulle vendes.

- Sønderjylland betød rigtig meget for ham. Det handlede om at være den lille mand i det store landskab. Han plejede at tale meget om månen, som er tiltrækningskraften, der får tidevandet til at komme og gå. Det overførte han til livet, for nogle gange skal man gå med det, der trækker i vores krop, gengiver Rasmus Skov Borring.

At livet det er livet værd

Sidste vers indledes med ordene: At livet det er livet værd. Og netop dette var vigtigt for Jens Rosendal, der gjorde en dyd ud af at være taknemmelig for livet.

Også selvom det til tider var svært.

I 1981 mødte Jens Rosendal sin store kærlighed Ulrik på Løgumkloster Højskole, hvor han var lærer indtil 1995.

Udover at være halvt så gammel som Jens Rosendal, så var det en mand, han pludselig forelskede sig i. Som 50-årig brød han med sin kone og hengav sig til kærligheden.

- Han lagde aldrig skjul på, at det var svært at springe ud og bryde med familien, men han har nydt sit liv. Han var et meget taknemmeligt menneske, og han så det som en forpligtelse at være ydmyg og taknemmelig for livet. At livet var en gave, man skal få alt det bedste ud af, fortæller Rasmus Skov Borring.