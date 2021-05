Johannes flygtede fra tysk krigstjeneste op gennem Vadehavet

Flygtede gennem Vadehavet

Johannes Christensen er hjemme på orlov i Visby nord for Tønder, hvor han bor. Byen er under tysk herredømme. Han gør beslutningen fra den julenat i 1915 til virkelighed. Han vil flygte over grænsen til Danmark sammen med en af hans soldaterkammerater.

Planen bliver lagt, og natten for udførelsen rinder op. De to soldaterkammerater har planlagt at flygte gennem Vadehavet. De skal et par kilometer ud i havet for at krydse grænsen til Danmark. Når de et par kilometer ud, kan de tyske soldaterne ikke skyde dem.