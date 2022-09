Julebyen Tønder skruer ned for julelysene

JydskeVestkysten skriver, at byens handelsstandsforening har besluttet kun at tænde for de mange julelys i seks timer dagligt fra klokken 14-20 i 60 dage.

Lysene plejer at være tændt døgnet rundt, men med reguleringen kan foreningen reducere strømforbruget med 75 procent.

- For torvet, vores store juletræ, og lyskæderne langs gågaden, får vi en besparelse, hvor vi bruger mellem 7000-8000 kroner for hele november og december måned, siger Tønder Handelstandsforenings formand, Lene Kongerslev Andresen, til avisen.