Jysk kro politianmeldt igen - solgte stinkende mad

Ydermere havde virksomheden ikke sørget for, at der var adgang til seneste kontrolrapport. Men derimod til en kontrolrapport fra 18. marts 2022.



En lang række sure smileys

Det er langt fra første gang, at Døstrup Kro får en sur smiley og en politianmeldelse for kritisabel hygiejne og håndtering af fødevarer. TV SYD har tidligere skrevet om spisestedets problemer her, her og her.

De seneste to år har kroen fået ni sure smileys. Det kulminerede i en tvangslukning i slutningen af 2022.